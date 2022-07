Magnus Cort Nielsen wint door protest ontsierde Tour-etappe

De tiende etappe van deze Tour de France was de eerste in een blok van drie Alpen-etappes en op papier de eenvoudigste. De slotklim naar het vliegveld van Megève was weliswaar lang, maar niet steil.

Zodoende dachten veel renners kans te maken, waardoor het lang duurde alvorens er een kopgroep wegreed. Pas na 50 kilometer was er een eerste serieuze ontsnapping. Dylan van Baarle reed samen met Philippe Gilbert, Luis Leon Sanchez en Pierre Rolland weg. In schuifjes kregen zij het gezelschap van nog meer renners, waardoor er uiteindelijk 25 man ontstond. Daarbij zaten ook wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en voormalig wereldkampioen Mads Perdersen. De best geplaatste was Lennard Kämna die tot nu toe bijna negen minuten meer nodig had voor zijn Tour de France dan Tadej Pogacar. Zodoende kon UAE Emirates de vluchters veel ruimte geven.

Protest op de weg

Op dik veertig kilometer van de meet had de kopgroep ruim zeven minuten voorsprong. Alberto Bettiol besloot toen weg te rijden van zijn medevluchters. Hij kon in zijn eentje nog langs een groep demonstranten rijden, maar voor de achtervolgers, het peloton en alle volgwagens werd dat te gevaarlijk. Daarom besloot de Tour-organisatie de rit stil te leggen.

Na ongeveer een kwartier kon de koers weer hervat worden. Bettiol had aan de voet van de slotklim een slordige twintig tellen voorsprong op zijn 24 achtervolgers. Ondertussen was de voorsprong op het peloton dermate groot dat Kämna virtueel in het geel reed.

Zinderende ontknoping

De achtervolgers hadden moeite om de sterk rijdende Bettiol te achterhalen, maar op een kleine twaalf kilometer van de streep werd hij bijgehaald door elf renners, waaronder Van Baarle en Kämna. Luis Leon Sánchez reed na voorwerk van zijn ploeggenoot Fred Wright weg uit de leidersgroep. Op de top, een kleine twee kilometer van de meet, kreeg hij het gezelschap van Nick Schultz en Matteo Jorgenson. Van Baarlee zat er kort achter en kon op een kilometer bij het drietal aansluiten.

Hij viel vervolgens aan. Jorgenson reed het gat dicht, waarna Van Baarle de minst gunstige positie had voor de sprint. In de laatste hectometers kwam er nog een heel groepje terug. Sanchez ging aan, maar Schultz en Magnus Cort Nielsen staken hem voorbij. Cort bleek vervolgens nipt de snelste. Van Baarle passeerde de streep als vijfde.