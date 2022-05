Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord ook met Nederlandse primeur in Conference League?

Door Johan van der Zande Kopieer naar clipboard

De huldiging van Feyenoord op het stadhuis aan de Coolsingel, 7 mei 1970. Ⓒ ANP/HH

TIRANA - Met het bereiken van de Conference League-finale is Feyenoord de eerste Nederlandse club die dat presteert. Vanzelfsprekend zijn de Rotterdammers ook de eersten in Nederland die - mocht er van AS Roma worden gewonnen - beslag leggen op de Conference League. Dat de ’club van Zuid’ steeds de primeur heeft, lijkt niet op toeval te berusten.