De topscorer van 2019 is níet Lionel Messi of Robert Lewandowski

De Marokkaan Abderrazak Hamdallah (29) staat met 57 treffers in alle competities samen afgetekend bovenaan. Abderrazak wie?

Abderrazak Hamdallah speelt voor Al Nassr in de Saudische Pro League. Met zijn hattrick afgelopen zaterdag tegen Al Feiha steekt hij op de valreep Messi en Lewandowski voorbij. De Argentijn en de Pool blijven steken op respectievelijk 50 en 54 doelpunten voor hun club in 2019, 3 minder dan de Marokkaan. Met ook nog Mbappé (44 goals) en Raheem Sterling (43 goals) in de top vijf staat Hamdallah in een indrukwekkend lijstje.

„Ik ben enorm blij met wat ik bereikt heb dit jaar. Ik kan enkel maar mijn ploegmaten bedanken voor hun hulp. Ook de fans van Al Nasrr zal ik nooit vergeten. Ik kijk uit naar een volgend succesvol jaar”, reageert de spits.

Hamdallah speelt niet (meer) bij de Marokkaanse nationale ploeg. Sinds bondscoach Halilhodzic in augustus van dit jaar het roer overnam, werd Hamdallah niet meer geselecteerd voor Marokko. De meest productieve spits van de wereld hield in november dan maar de eer aan zichzelf en besliste om niet meer voor de nationale ploeg uit te komen. Eerder verzamelde hij 17 caps voor de Leeuwen van de Atlas.