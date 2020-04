Spelers Arsenal stemmen in met salarisverlaging

De maatregel gaat, als het juridisch op tijd wordt geregeld, al deze maand in. Hoelang de ingreep duurt is vooralsnog onduidelijk. „We zijn blij met deze steun in deze zware tijd, vooral omdat die op vrijwillige basis tot stand is gekomen”, zei de directie van de club uit Londen.

Bij het maken van de afspraken gaat Arsenal ervan uit dat het seizoen nog wordt uitgespeeld en dat bijvoorbeeld de resterende inkomsten voor de televisierechten binnenkomen.

Arsenal is de eerste club uit de Premier League die officieel een salarisvermindering aankondigt, hoewel er wel enkele clubs zijn die zeggen informele afspraken met de spelers te hebben gemaakt. Meerdere Engelse verenigingen hebben als gevolg van de crisis al personeel met verlof gestuurd.

De clubs zijn nog steeds van plan het seizoen af te maken, zonder publiek. Of dat lukt in het zwaar door het virus getroffen Engeland is nog niet zeker. Liverpool stond op het punt kampioen te worden toen het seizoen werd onderbroken.