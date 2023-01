350.000 euro boete voor gooien emmer met zand in gezicht keeper Glover

De straf is het gevolg van een invasie van supporters op het veld tijdens de wedstrijd vorige maand tegen stadgenoot Melbourne City. Fans van Melbourne Victory stormden het veld op en vielen spelers aan. City-doelman Tom Glover kreeg een emmer met zand in zijn gezicht geslingerd. De keeper liep daarbij een hersenschudding op. De scheidsrechter en een cameraman raakten eveneens gewond.

Directeur James Johnson van de Australische voetbalbond beschreef de gebeurtenissen als de ergste die het Australische voetbal ooit hebben meegemaakt. „Football Australia heeft vastgesteld dat Melbourne Victory door het onvergeeflijke gedrag van vele individuen onze regels en voorschriften ernstig heeft overtreden”, zei hij. „De sancties die we hebben opgelegd, zijn de zwaarste in het bestaan van de A-League. Deze sancties weerspiegelen onze wens om dit gedrag, en degenen die het in stand houden, uit onze sport te verwijderen.”

Zeventien supporters hebben een stadionverbod gekregen, van wie drie een levenslang verbod. Het duel werd na de veldbestorming gestaakt bij een 1-0-voorsprong van Melbourne City. De wedstrijd wordt in april uitgespeeld, aldus de bond.