Glory wijkt vanwege dopinggeschil uit naar België: Badr Hari en Jamal Ben Saddik in actie

Het laatste Glory-evenement vond op 23 oktober 2021 plaats in de Gelredome. Ongeveer 18.000 fans zagen hoe zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven op heroïsche wijze afrekende met Ben Saddik, die in Hasselt voor het eerst sinds die partij weer in actie komt.

Hari stond in september 2021 voor het laatst in de ring. Hij verloor toen op knock-out van Wrzosek en krijgt nu dus een kans op revanche.

Ook staat er op 19 maart een titelgevecht op het programma. Luis Tavares strijdt tegen kampioen Artem Vakhitov om de kampioensgordel van de lichtzwaargewichtdivisie. Publiekstrekker Mohamad Jaraya maakt naar alle waarschijnlijkheid eveneens zijn opwachting, al is vooralsnog onduidelijk tegen wie.

Jamal Ben Saddik tijdens zijn partij tegen Rico Verhoeven. Ⓒ HH/ANP

Dopinggeschil

Topman Scott Rudmann kondigde vorige week in De Telegraaf aan dat Glory voorlopig geen evenementen meer in Nederland organiseert vanwege een geschil met de Nederlandse Vechtsportautoriteit. Dat orgaan wil de kickboksorganisatie verplichten om samen te werken met de Nederlandse Dopingautoriteit.

Rudmann ziet een dergelijke constructie niet zitten. Hij vindt onder meer dat (jonge) vechtsporters op dit moment op dopinggebied niet goed genoeg worden begeleid om schorsingen van maximaal vier jaar te rechtvaardigen.

Topman Scott Rudmann van Glory. Ⓒ Glory

België

Het is niet de eerste keer dat Glory afdaalt richting België. Twee keer eerder organiseerde de promotie evenementen bij onze zuiderburen: in 2012 en 2017. Beide malen fungeerde het Forest National in Antwerpen als gastheer. De laatste zes Glory-evenementen vonden allemaal plaats in Nederland: in Utrecht, Arnhem en Rotterdam om precies te zijn.

Hasselt ligt op 35 minuten rijden vanaf Maastricht en ongeveer een uur rijden vanaf Eindhoven. „De Nederlandse fans zijn de grote verliezers”, stelde viervoudig K-1-kampioen Ernesto Hoost al over het besluit van Glory om ons land voorlopig te mijden.