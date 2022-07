Jonkies Feyenoord geven Slot goed signaal tegen RB Salzburg

Een week geleden werden de Rotterdammers met al hun talentjes nog met 7-0 afgedroogd door FC Kopenhagen, de kampioen van Denemarken. Die wedstrijd kwam veel te vroeg voor het gros van de spelers die net een paar dagen in training waren en het moesten stellen zonder alle internationals.

Maar zie, een week verder en een stevig trainingskamp in de bergen als stevige basis blijkt Feyenoord er een stuk beter voor te staan. De jeugd nam in Oostenrijk flink revanche voor de forse uitglijder op Varkenoord. Want nadat het basiselftal, met de beste krachten en internationals er weer bij, in de rust van trainer Arne Slot mocht gaan rusten, moesten elf talenten het overnemen.

Druk zetten blijft de sleutel

Dat deden ze heel aardig en veel meer in de geest van Slot, die voor aanvallend voetbal sgtaat en eist van zijn spelers dat ze de tegenstander vanaf minuut één op alle fronten onder druk zetten. Dat ging de mannen met meer conditie en meer kracht nu veel beter af. Met het betere spel drukten ze zelfs een stempel op de wedstrijd tegen de Oostenrijkse nummer één en dat kwam tot uiting bij de winnende treffer van de net gecontracteerde Taabouni: 1-2.

In het duel ging het er allesbehalve zachtzinnig aan toe. Tweemaal kwam de brancard in het veld om een speler af te voeren, waarbij aan rotterdamse kan Mats Wieffer de ongelukkige was.

Red Bull Salzburg – Feyenoord 1-2 (1-1).

Doelpunten: Jahanbakhsh en Taabounie voor Feyenoord.

Opstelling: Bilow; Pedersen, Trauner, Senesi, Hendrix; Aursnes, Geertruida, Toornstra; Jahanbakhsh, Danilo, Walemark.

2e helft: Jansen; Benita, Valk, Hall, Klein; Najoks, Dermane, Wieffer (75. Bozenik); Basset, Groen, Taabouni.