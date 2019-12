Vertonghen grapt over wereldgoal Son: ’Mijn assist was beter’

Na ruim een half uur spelen kreeg Son de bal bij het eigen zestienmetergebied om daarna aan een lange solo te beginnen. De Zuid-Koreaan passeerde heel wat tegenstanders en sneed op snelheid dwars door de verdediging van Burnley heen. Son maakte z’n sprint over 80 meter beheerst af.

„Hij had geluk dat ik hem die pass gaf… maar hij deed het daarna wel goed”, meent Vertonghen in een lollige bui op de website van de Spurs. „Soms denk je er niet aan wat er kan gebeuren als je richting goal begint te lopen, maar ik denk dat als je eraan begint en in die situatie komt, je maar blijft gaan. En toen stond hij ineens voor de keeper. Hij heeft de snelheid, de kwaliteit en de koelbloedigheid om zo’n geweldige goal te maken.”