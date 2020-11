Thymen Arensman en Dylan van Baarle zien Tim Wellens winnen in Vuelta a España

De 204 kilometer lange rit van Lugo naar Ourense werd op voorhand aangeduid als een perfecte gelegenheid voor aanvallers. Niet voor niets vochten het peloton in de openingfase van de etappe een verbeten strijd uit om in de vlucht van de dag te geraken.

Uiteindelijk ontstond een sterke kopgroep met Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Michael Woods (EF Pro Cycling), Pierre Luc Périchon (Cofidis) Marc Soler (Movistar), Wellens, Arensman en Van Baarle.

Tim Wellens komt juichend over de streep, met vlak achter hem Michael Woods. Ⓒ AFP

In de afdaling van de slotklim reden Stybar, Soler en Wellens weg bij hun medevluchters, maar Arensman en Van Baarle en Woods sloten weer aan bij de voet van het puistje met daarboven de streep. Wellens ging vroeg aan, maar had geluk dat hij de op 25 meter van de meet de binnenbocht kon nemen. De aanstormende Woods kwam daardoor te kort. Stybar werd derde,Van Baarle vierde en Arensman zesde.

Wellens won eerder ook al de vijfde etappe.

Rodetruidrager Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Ⓒ EPA

Rode trui

Primoz Roglic behield de rode trui, omdat de favorieten en groupe over de finish kwamen. De kopman van Jumbo-Visma hernam dinsdag de leiding door de 33,7 kilometer lange tijdrit van Muros naar Mirador de Ézaro op zijn naam te schrijven. De Sloveen pakte een voorsprong van 39 seconden op zijn grote rivaal Richard Carapaz van Ineos. Hugh Carthy van EF Education First staat momenteel derde in het algemeen klassement, op 47 seconden van Roglic.

Donderdag

De etappe van donderdag leidt het peloton van Mos naar Puebla de Sanabria. De rit is 230 kilometer lang. Onderweg moeten de coureurs vijf beklimmingen van de derde categorie bedwingen. De finish ligt na een afdaling.

De klassementsrenners lijken alleen in de bergrit van zaterdag nog tijd op elkaar te kunnen winnen (of verliezen). De Vuelta eindigt zondag met een sprintersrit naar Madrid.