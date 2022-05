Opmerkelijk: Britse voetbalster geschorst voor gebruik medicatie tegen acne

De aanvalster van Tottenham Hotspur testte vorig jaar positief op de verboden stof canrenone.

Volgens een verklaring van de Spurs kreeg Ubogagu voordat ze naar Noord-Londen verhuisde in de Verenigde Staten twee vormen van medicatie voorgeschreven om acne te behandelen. „Ze bleef de medicatie gebruiken toen ze bij ons begon, zonder te weten dat de medicatie verboden is”, schrijft de club op haar website.

Verboden stof

In november vorig jaar vroeg Ubogagu bij de clubarts om een herhaalrecept. Die informeerde daarop de FA en de Britse antidopingorganisatie over het gebruik van een verboden stof. „Ik wil duidelijk maken dat de medicatie geen prestatieverhogende effecten voor mij had, maar ik heb toch de fout gemaakt door niet voorzichtig genoeg te zijn”, zegt de 29-jarige Engelse.

Ubogagu staat al sinds januari aan de kant vanwege een voorlopige schorsing, die nu is omgezet in een straf voor negen maanden. Tot oktober is ze niet beschikbaar voor de Spurs. In de tussentijd wil de voetbalster anderen behoeden voor het onbewust gebruik van verboden middelen. „Ik hoop dat ik andere sporters kan helpen om situaties zoals die van mij in de toekomst te voorkomen.”