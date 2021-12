Barnevelder clubloos na vertrek bij FC Barcelona Alfred Schreuder in beeld bij FC Basel

Door Jeroen Kapteijns en Erik van Haren

Alfred Schreuder gaat mogelijk aan de slag bij FC Basel. Ⓒ ProShots

Alfred Schreuder lijkt niet lang thuis te hoeven zitten na afloop van zijn avontuur als assistent van trainer Ronald Koeman bij FC Barcelona. De Barnevelder is serieus in beeld bij FC Basel, dat ondanks de huidige tweede plaats in de competitie trainer Patrick Rahmen wil vervangen in de winterstop.