Spaans onbegrip over winnende goal Kylian Mbappé: ’Het slaat nergens op’

De aanvaller van Paris SG stond in een duidelijke buitenspelpositie toen hij de bal in de 80e minuut kreeg aangespeeld. Door een mislukte interceptie van de Spanjaard Eric Garcia, die de Franse pass van Theo Hernandez licht toucheerde, ontstond er een nieuwe spelsituatie waardoor de buitenspelpositie van Mbappé werd opgeheven. Het omstreden doelpunt van de Franse spits werd derhalve door de VAR goedgekeurd.

„Het was gewoon buitenspel van Mbappé, maar omdat Eric Garcia de bal bewust wilde spelen, was het geen buitenspel meer. Het slaat nergens op”, mokte de Spaanse aanvoerder Sergio Busquets.

Ook Garcia reageerde vol ongeloof. „Wat had ik dan moeten doen? Opzij stappen en Mbappé laten lopen? Hopelijk passen ze deze regel in de toekomst aan, want om op deze manier te verliezen doet veel pijn.”

De winnende goal van Mbappé bezorgde ook de Spaanse bondscoach Luis Enrique een onbehaaglijk gevoel. „Wat mij betreft, was het een duidelijke buitenspelgoal, maar ik praat liever niet over dingen waarover ik geen controle heb. Het Franse doelpunt zorgt niettemin voor een bittere nasmaak van een wedstrijd waarin we gelijkwaardig aan de wereldkampioen waren.”