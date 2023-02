Tijd dringt voor Vitesse inzake Gelredome: heeft club straks nog wel een speelplek?

Vitesse heeft in 2018 de huurovereenkomst eenzijdig opgezegd in de hoop en verwachting een nieuw contract af te kunnen sluiten tegen betere voorwaarden. De Arnhemse club betaalt jaarlijks 2,15 miljoen euro huur en incasseert slechts een gering deel van de horeca-inkomsten. Als Vitesse de huur niet had opgezegd, dan was het contract automatisch verlengd met twintig jaar, terwijl de Arnhemse club van mening is dat de prijs niet marktconform is.

Quote 500-lid Van de Kuit, die een geschat vermogen heeft van 210 miljoen euro en bekend staat als een bikkelharde zakenman, geeft echter geen krimp en heeft tot nu toe de poot stijf gehouden. Van de Kuit ontbreekt vrijdag bij de zitting in Arnhem, maar kan die via een beeldverbinding wel volgen.

Vitesse beroept zich op een eeuwigdurend speelrecht, dat is afgesproken bij de bouw van het stadion, maar Nedstede, bestrijdt dat dat nog van kracht is. Er loopt een bodemprocedure over dit verschil van mening, maar de uitkomst daarvan laat te lang op zich wachten. Daarom heeft Vitesse een kort geding aangespannen.

Het kort geding moet op korte termijn opheldering verschaffen. Vitesse verzoekt de rechtbank om lopende de bodemprocedure in Gelredome te mogen blijven spelen en wil dat doen tegen de oude voorwaarden, dus de betwiste stadionhuur van 2,15 miljoen euro.

Als Vitesse en Van de Kuit er niet uitkomen, heeft de 130-jaar oude Arnhemse club per 30 september geen onderkomen meer. Omdat er geen alternatief beschikbaar is, zal de KNVB de licentie dan moeten intrekken. Hoe voor de hand liggend dit scenario is, is de vraag, omdat Van de Kuit ook niks heeft aan een stadion zonder huurder, want dat levert helemaal geen huurpenningen op. Voorlopig spelen beide partijen het echter hard tegen hard en is het aan de rechter om uitspraak te doen.