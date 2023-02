Vitesse en Gelredome verwachten na tussenkomst rechter snel deal te kunnen sluiten

Vitesse weigert nog langer de huur van ruim 2 miljoen euro per jaar te betalen als het huidige contract in september van dit jaar afloopt. Omdat eigenaar Nedstede de door Vitesse voorgestelde huursom van ongeveer een half miljoen euro voor de komende twintig jaar veel te laag vindt, ontstond er een impasse. Vitesse vreest nu dat voetbalbond KNVB de licentie voor betaald voetbal afpakt, als over drie weken niet zeker is waar de club na 30 september de thuiswedstrijden speelt. Op 1 maart moet Vitesse bij de KNVB aangeven welk stadion volgend seizoen gebruikt wordt. „De onrust binnen de club is niet te beschrijven”, betoogde de advocaat van Vitesse vrijdag.

Vlak nadat vastgoedbedrijf Nedstede het Gelredome in 2018 kocht, besloot Vitesse de huurovereenkomst voor het stadion vanaf 30 september 2023 op te zeggen. Ook als er voorlopig geen nieuwe huurovereenkomst komt, meent Vitesse het Gelredome te kunnen blijven gebruiken vanwege het „eeuwigdurend speelrecht.” Die voorwaarde stelde de gemeente in 1996 aan de vergunning voor de bouw van het stadion.

Om daar nu duidelijkheid over te krijgen, spande Vitesse het kort geding aan. De club wilde dat de rechter zou uitspreken dat het eeuwigdurend recht Vitesse in ieder geval uitstel zou geven.

Eigenaar Nedstede meent dat het niet gebonden is aan die afspraak. „Over eeuwigdurend speelrecht is niets vermeld in het huurcontract”, zei de advocaat namens de stadioneigenaar.

De rechter droeg de partijen tijdens de zitting op alsnog met elkaar te gaan onderhandelen. Na vier uur durende schorsingen gaven beide partijen aan veel dichter tot elkaar te zijn gekomen. Ze verwachten volgende week alsnog tot overeenstemming over de huurprijs te komen. Als dat lukt, hoeft de rechter zich niet uit te spreken over het speelrecht dat Vitesse meent te hebben.