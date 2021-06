Zwitserland stunt tegen wereldkampioen Frankrijk en gaat door op EK

Het was een enorm meeslepende wedstrijd die Frankrijk en Zwitserland op de mat legden in het warme Boekarest. Net als eerder op de avond bij Spanje-Kroatië zat het publiek op het puntje van de stoel, want het scoreverloop schoot alle kanten op.

Net zoals bij Tsjechië-Nederland was er bij Frankrijk-Zwitserland na tien minuten in de tweede helft een fase, waarin de wedstrijd helemaal op zijn kop werd gezet. De Zwitsers waren zeer overtuigend voor de dag gekomen in Boekarest en hadden in de eerste helft verdiend de leiding genomen door een goal van Haris Seferovic (0-1).

Frankrijk worstelde met de verzorgd en energiek voetballende Zwitsers. Het liep helemaal niet lekker bij het Franse sterrenensemble, dat veel fouten maakte en leek te denken, dat het vanzelf wel goed zou komen.

Daar leek het lange tijd helemaal niet op. De Fransen gingen na tien minuten zelfs door het oog van de naald, toen de bal op de stip ging. Benjamin Pavard gleed Steven Zuber ondersteboven en nadat de scheidsrechter in eerste instantie door had laten spelen, gaf hij na interventie van de VAR alsnog een strafschop.

De Franse doelman Hugo Lloris moest al vroeg grabbelen. Ⓒ AFP

Het was ex-PSV’er Ricardo Rodriguez, die de Fransen een uppercut had kunnen geven, maar de linksback met het staartje zag zijn getelefoneerde strafschop gestopt worden door de Franse doelman Hugo Lloris.

De opluchting bij de Fransen was groot en ze waren wakker geschud door het hachelijke moment. Er werd een tandje bijgeschakeld en binnen enkele minuten lag de gelijkmaker in het Zwitserse doel. De pass van Kylian Mbappé kwam iets achter Karim Benzema, maar de Real Madrid-spits kreeg de bal met een artistieke voetbeweging toch mee en rondde oog in oog met de Zwitsere doelman Yann Sommer koeltjes af (1-1).

Vreugde bij doelpuntenmaker Haris Seferovic en Granit Xhaka na de vorge voorsprong van Zwitserland. Ⓒ AFP

Weer twee minuten later stonden de Fransen zelfs voor. Na een fout in de Zwitserse opbouw plaatsten Les Bleus een razendsnelle tegenaanval met opnieuw Benzema als doeltreffend eindstation (2-1).

En zo werd Karim Benzema, die na een absentie van zes jaar voor EURO 2020 terugkeerde bij Les Bleus, de grote held van de Fransen. In de laatste groepswedstrijd tegen Portugal had hij zijn eerste twee goals sinds zijn rentree gemaakt en dat aantal verdubbelde de uitgekookte spits tegen de Zwitsers.

Zwitserland was begrijpelijkerwijs zwaar aangeslagen, want in iets meer dan vijf minuten tijd waren ze van een potentiële 2-0 voorsprong naar een 2-1 achterstand gespeeld. Nadat Paul Pogba met een schitterend afstandsschot voor de 3-1 had gezorgd, leek de wedstrijd gespeeld, maar de Zwitsers rechtten de rug en de kopsterke Seferovic bracht met de 3-2 de hoop terug in de Zwitserse harten. Vijf minuten voor tijd leek invaller Mario Gavranovic de gelijkmaker te maken, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. De Franse defensie wankelde en capituleerde in de 90e minuut door toedoen van Gavranovic (3-3). En zo draaide het uit op verlenging, terwijl de Fransen de kwartfinaleplaats in hun knip leken te hebben. Bijna had invaller Kingsley Coman nog voor de verlossende 4-3 gezorgd, maar in de allerlaatste seconden van de extra tijd trof hij met een schot de lat.

Felicitaties voor Karim Benzema (m) na zijn gelijkmaker. Ⓒ AFP

In de verlenging werd het een fysieke slijtageslag, waarbij met name de Fransen door hun hoeven zakten. Benzema en Coman moesten gewisseld worden, terwijl de ongelukkig spelende Mbappé met krampverschijnselen te maken kreeg. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps toonde echter karakter en in de tweede verlenging was het eenrichtingsverkeer richting het Zwitserse doel en invaller Olivier Giroud kreeg nog een goede kopkans, maar de Zwitsers hielden stand en beloonden zichzelf vervolgens in de penaltyreeks voor een geweldige wedstrijd. En zo zijn de Zwitsers de verrassende tegenstander van Spanje in de kwartfinale, die vrijdag om 18.00 uur wordt gespeeld in Sint-Petersburg.