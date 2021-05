Azpilicueta moet matchwinnaar Havertz in bescherming nemen

„Ik weet echt niet wat ik nu moet zeggen”, stamelde de 21-jarige Duitser, die met zijn eerste treffer in de Champions League voor een historisch wapenfeit zorgde. „Ik wil iedereen bedanken, mijn familie, mijn ouders, mijn oma en mijn vriendin. Ik heb hier vijftien jaar lang op gewacht. Nu is mijn moment gekomen.”

Voordat Havertz zijn interview op het veld kon afmaken, greep aanvoerder Cesar Azpilicueta in. De 31-jarige Spanjaard startte een spontaan feestje met de Duitser, die in al zijn euforie zichzelf even kwijt was en een paar krachttermen gebruikte tijdens de live-uitzending. Azpilicueta nam hem snel in bescherming.

„Hij bleef zo rustig bij dat doelpunt. Maar niet alleen dat. Hij bleef maar rennen in deze wedstrijd. Daardoor verdiende hij het om het winnende doelpunt te maken”, zei Azpilicueta. „Ik kwam bij Chelsea in 2012 toen de club net voor de eerste keer de Champions League had gewonnen. Dat succes wilde ik graag ook een keer meemaken en nu is dat gelukt. Dit is een speciale dag, een heel speciale dag.”

