Italiaanse volleybalster (18) in Turkije overleden na val uit raam: ’We verliezen vooral een geweldig meisje’

Ituma speelde daar woensdagavond met haar team Igor Gorgonzola Novara de halve finale van de Champions League tegen Eczacibasi. Een partij die de Italiaanse topclub verloor met 3-0. De 18-jarige Ituma - ’the next big thing’ van het Italiaanse volleybal genoemd na goud op het EK voor O19 en zilver op het WK bij de O18 - scoorde twee punten.

Afgelopen nacht werd haar lichaam gevonden in de straten van Istanbul, waar ze logeerde op de zesde verdieping van een hotel, samen met haar ploeggenote Julia Varela. Over de omstandigheden is voorlopig weinig bekend, er loopt een onderzoek. Varela zou niks gehoord hebben en pas wakker geworden zijn van de sirenes.

Diepe pijn

„Met diepe pijn en veel emotie moeten we de vroegtijdige dood van de Italiaanse volleyballer Julia Ituma melden”, aldus Novara. „Deze tragedie zou in de vroege uren van donderdag hebben plaatsgevonden. De precieze omstandigheden van het incident wordt onderzocht door de Turkse politie. We willen hierbij expliciet ons medeleven betuigen aan de familie en dierbaren van Julia. De club en al haar leden, diepbedroefd door het verlies, zullen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek een respectvol stilzwijgen over de zaak bewaren.”

In Turkije spreekt men van zelfdoding. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA, dat bronnen binnen de club en de Italiaanse bond citeert, viel Ituma uit een raam van het hotel. Komend weekend zal voor alle volleybalwedstrijden in Italië een minuut stilte gehouden worden.

„We zijn allemaal ontzet door deze tragedie die niet alleen de volleybalwereld treft, maar de hele Italiaanse sport”, aldus bondsvoorzitter Giuseppe Manfredi. „Vandaag rouwen we om het verlies, niet alleen van een groot talent, maar vooral van een geweldig 18-jarig meisje dat we seizoen na seizoen van dichtbij hebben zien opgroeien in Club Italia. Mijn eerste gedachte gaat uit naar Julia’s familie, aan wie ik mijn diepste medeleven betuig en garandeer dat de Italiaanse volleybalfederatie maximale steun zal bieden.”

Bron: La Gazzetta dello Sport

