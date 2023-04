Italiaanse volleybalster (18) in Turkije overleden na val uit raam

Ituma was met haar ploeg Igor Gorgonzola Novara in Istanbul voor de return tegen Eczacibasi Dynavit in de Champions League.

„Igor Volley meldt met diepe pijn en emotie dat de Italiaanse volleybalster Julia Ituma is overleden. De tragedie zou in de vroege uren van de dag hebben plaatsgevonden. De Turkse politie onderzoekt wat er is gebeurd”, meldt de Italiaanse club op de website. „Igor Volley wil zijn medeleven betuigen aan Julia’s familie en dierbaren.”

Ituma speelde sinds afgelopen zomer voor de club uit Novara.