Onbegrip in Engelse media over ’bizarre’ wissels Ten Hag

Erik ten Hag wisselt drie spelers tegelijk. Ⓒ ANP/HH

In de Engelse media is met verbijstering gereageerd op de beslissing van Erik ten Hag om een drievoudige wissel door te voeren toen Manchester United met 2-0 leidde tegen Sevilla. In de slotfase van de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League gaven de Mancunians de goede uitgangspositie uit handen en moesten alsnog genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel.