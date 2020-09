Max Verstappen valt buiten verrassende top drie

Valtteri Bottas was de enige vaste klant in de top van de ranglijst, nadat pech bij Renault-coureur Daniel Ricciardo voor een rodevlagsituatie had gezorgd. Daardoor kon bijna niemand in de laatste minuten zijn tijd nog verbeteren.

Bottas was in zijn Mercedes met 1.20,089 de snelste man op de baan. Lewis Hamilton en Max Verstappen vielen buiten de top drie. De Britse WK-leider zette de vijfde tijd neer, de Nederlandse Red Bull-coureur was goed voor plek zes.

Carlos Sainz en Lando Norris (McLaren) en Ricciardo waren verrassend snel en klokten de tweede, derde en vierde tijd. Verstappens teamgenoot Alexander Albon eindigde als zevende.

De kwalificatie begint om 15.00 uur. De GP van Italië is de achtste race van het ingekorte Formule 1-seizoen. Na zeven races is Hamilton de fiere leider met 47 punten voorsprong op nummer 2 Verstappen.

