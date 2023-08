Feyenoord-trainer Arne Slot ziet in Slavia-ster Ondrej Lingr nieuwe nummer tien

De eerste deal die rond kan komen is een huurovereenkomst met Slavia Praag met betrekking tot de aanvallende middenvelder Ondrej Lingr (24), die eerder al opviel in Europees verband tégen Feyenoord. Aan de huurdeal zit een verplichte koopoptie vast, maar dat biedt als voordeel dat een club dan niet meteen een forse transfersom hoeft neer te tellen en wel al over de speler kan beschikken.

LIngr werd drie jaar geleden voor slechts 5 ton gekocht door Slavia Praag. De Tsjechen schatten zijn waarde nu op 4 miljoen euro. De vraag is of dat bedrag met een over tien maanden aflopend contract op tafel gaat komen.

Veel opties middelste linie

Lingr is een international van Tsjechië, die al bijna 140 duels voor Slavia Praag achter zijn naam heeft staan en bij Feyenoord in aanmerking kan komen voor de nummer tien positie. Met Quinten Timber, Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, Thomas van den Belt en de jeugdige talenten Antoni MIlambo en Gjivai Zechiël heeft Slot straks dan inderdaad veel opties voor de middelste linie.

Ondrej Lingr (l) moet de nieuwe nummer 10 van Feyenoord worden. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord kijkt ook nog naar een extra doelman nu Justin Bijlow door zijn polsbreuk een aantal weken aan de kant staat. Tegelijkertijd moet de club de deal met Dinamo Zagreb voor buitenspeler Luka Ivanusec nog rondmaken. Dat is al weken een lastige klus vanwege de veranderde houding van de Dinamo-voorzitter. Maar de speler en Feyenoord hebben nog steeds de wens de transfer te voltooien.