Max Verstappen vanaf derde plek bij Grand Prix Azerbeidzjan

De dag begon met een fikse tegenvaller voor Verstappen. De Red Bull-coureur reed tijdens de derde vrije training in de muur. Zijn RB16B bleek niet enorm beschadigd, al kreeg de voorkant wel een kleine opdoffer. De monteurs van Red Bull Racing waren in ieder geval op tijd klaar met de reapatie van de auto van Verstappen.

Herbeleef de kwalificatie via de tweets van Erik van Haren.

Code rood

Het was meteen raak in Q1. De wedstrijdleiding moest twee keer code rood geven. Eerst was het Lance Stroll die in de muur terecht kwam en na de herstart was Antonio Giovinazzi hetzelfde lot beschoren. Alle twee in bocht 15, dezelfde bocht waar Verstappen in de derde vrije training crashte. Nicholas Latifi, Mick Schumacher en Nikita Mazepin reden de langzaamste tijden in Q1 en vielen af.

Ook in Q2 weer code rood. Dit keer verslikte Daniel Ricciardo zich in een bocht. De Australiër crashte voor de verandering in bocht 3. Verder reden Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen en George Russell niet snel genoeg om door te gaan naar Q3.

In de slotfase van Q3 werd de kwalificatie opnieuw stilgelegd na crashes van Yuki Tsunoda en Carlos Sainz in bocht 3. De rode vlag maakte direct een einde aan de kwalificatie En daardoor kon niemand nog een tweede ronde doen. Leclerc profiteerde daarvan en pakte pole. Eerder dit seizoen tijdens de kwalificatie voor de GP van Monaco kreeg de Monegask pole position ook al in zijn schoot geworpen nota bene toen de kwalificatie werd geraakt nadat hijzelf zijn auto de vangrail had ingereden.