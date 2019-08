Excelsior nog helemaal foutloos in Eerste Divisie

Excelsior, dat afgelopen seizoen via de play-offs degradeerde uit de Eredivisie, was de competitie begonnen met een zege (2-0) op Jong FC Utrecht. Thomas Verhaar opende na een half uur de score, Jeffry Fortes tekende halverwege de tweede helft met een kopbal voor de 0-2. Jong AZ kwam al snel terug in de wedstrijd via een benutte strafschop van Albert Gudmundsson, maar Excelsior wist de voorsprong vast te houden.

Jong Utrecht wint

De club uit Kralingen heeft nu net als NAC Breda, FC Eindhoven en De Graafschap na twee duels de maximale score van zes punten. TOP Oss had dat ook kunnen hebben, maar ging op bezoek bij Jong FC Utrecht met 2-1 onderuit. Via Christopher Mamengi en Odysseus Velanas hadden de Utrechtse beloften bij rust een voorsprong van 2-0 te pakken, en de bezoekers kwamen niet meer verder dan een goal van Cas Peters.

NEC pakt punt in blessuretijd

Jong Ajax en NEC werkten op De Toekomst een spectaculair duel af dat in 3-3 eindigde. Lassina Traoré opende de score voor de Amsterdammers, waarna NEC via Sven Braken en Anthony Musaba de stand in het voordeel van de Nijmegenaren kantelden. Jong Ajax keek dat trucje af en kwam via Victor Jensen en Ryan Gravenberch op een 3-2 voorsprong. Diep in blessuretijd bezorgde Josef Kvida NEC alsnog een puntje.