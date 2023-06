PSV zwaait kwartet uit

Van het kwartet heeft Branthwaite het meest gespeeld voor PSV. De boomlange Engelsman kwam tot 36 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV, waarin hij viermaal doel trof. Ook Fabio Silva, die in januari overkwam van Anderlecht en werd gehuurd van Wolverhampton Wanderers, had nog een behoorlijke inbreng. De Portugees kwam tot negentien optredens, veelal als invaller, waarin hij vijf goals maakte en twee assists verzorgde. In de van Ajax gewonnen bekerfinale schoot Silva in de penaltyreeks de beslissende strafschop erin. In die wedstrijd had ook Thorgan Hazard een belangrijk aandeel door de gelijkmaker aan te tekenen, nadat Ajax op voorsprong was gekomen door een eigen goal van Branthwaite. Door blessures kwam de broer van Real Madrid-speler Eden Hazard maar tot dertien optredens voor PSV, één als basisspeler en twaalf keer als reserve. Naast de belangrijke goal in de bekerfinale was Hazard ook belangrijk met een doelpunt in de uitwedstrijd tegen de latere kampioen Feyenoord.

Van de vier huurlingen heeft Savio, van wie de verwachtingen hooggespannen waren, de minste inbreng gehad. De Braziliaan kreeg slechts 151 speelminuten en was voornamelijk geblesseerd of onderweg met Braziliaanse jeugdteams. In de hoofdmacht van PSV maakte de Braziliaanse jongeling geen enkele goal, wel trof hij tweemaal doel voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Savio gaat nu naar het Franse Troyes, onderdeel van de City Group, dat hem voor 6,5 miljoen euro had overgenomen van Atletico Mineiro, waarna hij direct werd verhuurd aan PSV.

Nieuw seizoen

PSV start maandag onder de nieuwe trainer Peter Bosz de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op dinsdag staat de eerste training op het programma. De eerste aanwinst Ricardo Pepi, wiens komst op korte termijn officieel bekendgemaakt zal worden, zal daar nog niet bij zijn, omdat hij wat langer vakantie krijgt na interlandverplichtingen met de Amerikaanse ploeg eind vorig seizoen. Ook onder anderen Joey Veerman, Xavi Simons, Walter Benitez en Ismael Saibari zullen om die reden later instromen. Naast de vier huurlingen zal in principe ook Erick Gutierrez zich niet melden op het trainingsveld. Zijn transfer naar het Mexicaanse Chivas Guadalajara is vrijwel afgerond. Met de overgang is een bedrag van circa 5 miljoen euro gemoeid.