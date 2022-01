Premium Het beste van De Telegraaf

Bekerduel met FC Twente laat groot contrast zien AZ ondergaat grote verandering: ’Dat is ook het grappige aan voetbal’

Door Jeroen Kapteijns

Jesse Bosch (l) in duel met Dani de Wit (r) Ⓒ ANP Pro Shots

ENSCHEDE - AZ is bezig met een knappe reeks. De uitschakeling van FC Twente in de achtste finales van de KNVB-beker (1-2) betekende de achtste zege op rij voor de Alkmaarders, die zo matig aan het seizoen waren begonnen. Het contrast tussen de 3-1 nederlaag die AZ vroeg in het seizoen leed bij FC Twente en het overtuigende optreden in de lege Grolsch Veste was erg groot.