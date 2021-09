Premium Het beste van De Telegraaf

Tom Egberink treft thuisfavoriet in tennisfinale Paralympics: ’Er gebeuren hier de gekste dingen’

Door Eddy Veerman

Tom Egberink Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Eindelijk was er de beloning. De oerkreet die Tom Egberink na het matchpoint richting de hemel slaakte, was symbolisch. Voor zijn diepgewortelde overtuiging dat het hem ooit zou lukken een grote finale te halen. Maar telkens waren er obstakels, waardoor hij op een gegeven moment wel van héél ver moest komen. Dat leidde tot twijfels. „Vandaar die grote ontlading. Alles kwam er uit”, zei de 28-jarige rolstoeltennisser uit Dalen. Wat hem op Grand Slams nog niet lukte, geschiedt op de Paralympische Spelen wel. Zaterdag staat hij op het grootste event in de finale tegen Shingo Kunieda, een icoon in het organiserende land.