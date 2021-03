Roger Federer gespannen: ’Gaat die knie het houden?’

Ondanks zijn leeftijd en lange afwezigheid heeft de winnaar van twintig grandslamtoernooien nog altijd veel vertrouwen in een succesvolle terugkeer. In 2017 maakte hij ook al eens een comeback na een half jaar zonder tennis. Toen won Federer prompt de Australian Open. „Ik heb het gevoel dat het verhaal nog niet over is. Ik wil weer zo goed worden dat ik de beste spelers tref in de grote toernooien, en ze dan hopelijk versla. En hopelijk speel ik nog lang genoeg om weer in volle stadions te acteren.”

"Voor mij is tennissen als fietsen"

Federer zou aanvankelijk terugkeren tijdens het grasseizoen in 2020, dat uiteindelijk compleet werd geschrapt door corona, maar een tweede operatie aan zijn knie zorgde ervoor dat hij veel langer buitenspel zou staan. „Het plan was altijd om terug te komen. Ik heb het gevoel dat er nog wat in het vat zit. Stoppen was nooit echt aan de orde.”

Het vertrouwen in zijn eigen kunnen is er altijd wel bij de misschien wel meest talentvolle tennisser uit de geschiedenis. „Voor mij is tennissen als fietsen. Ik ben altijd een jongen geweest die weinig kon spelen, maar toch goed voor de dag kon komen. Als ik me ergens zorgen over maak, dan is het wel de knie. Gaat die het houden? Daar ben ik niet zeker van. Maar ik heb er alles aan gedaan en ik heb veel vertrouwen.”

Wimbledon het doel

Ook sprak de vader van vier kinderen nog over zijn doelen voor het komende tennisjaar. „Ik hoop dat ik op Wimbledon honderd procent kan zijn, dan begint het seizoen echt voor mij. Tot die tijd ga ik kijken wat er mogelijk is, misschien verras ik mezelf wel.”

Federer speelt eerst in Doha en daarna in Dubai. Het Masters-toernooi in Miami slaat de nummer zes van de wereld over. Twee jaar geleden won hij de laatste editie van het toernooi in Florida nog, maar nu gaat de focus direct op het gravelseizoen en daarna op gras. Vervolgens wil Federer vlammen tijdens de Olympische Spelen en tijdens de US Open.

Tijdens zijn afwezigheid kreeg de tennisser uit Bazel op statistisch vlak een tweetal rake klappen. Rafael Nadal evenaarde zijn grandslamrecord (20-20), terwijl Novak Djokovic maandag begint aan zijn 311e week als nummer één van de wereld. Federer had tot een week geleden het record in handen met 310 weken aan kop van de wereldranglijst.