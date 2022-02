Jutta Leerdam bijt het spits af voor de Nederlanders op de 500 meter

Leerdam neemt het in de zevende rit op tegen de Chinese Jingzhu Jin. In de volgende rit start Michelle de Jong tegen de Canadese Heather McLean. Femke Kok rijdt in rit 9 tegen een andere Canadese, Brooklyn McDougall. Leerdam, De Jong en Kok nemen alle drie voor het eerst deel aan de Olympische Spelen.

Op basis van recente resultaten heeft Kok het in zich om hoge ogen te gooien. Begin december, op het snelle ijs van Salt Lake City, veroverde de 21-jarige Friezin nog de derde plaats op een World Cup én reed ze als eerste Nederlandse schaatsster ooit onder de 37 seconden: 36,96. „Ik heb Ireen en Kjeld het al supergoed zien doen”, zegt Kok, die in China een appartement deelt met olympisch kampioenen Wüst en Nuis. „Laat het voor mij nu ook maar beginnen”, vervolgt de rijdster van Team Reggeborgh.

Titelverdedigster Nao Kodaira uit Japan start in rit 13 tegen wereldkampioene Angelina Golikova uit Rusland. De Amerikaanse Erin Jackson, die dit seizoen vier wereldbekerwedstrijden won, neemt het in de voorlaatste rit op tegen Kaja Ziomek uit Polen. De laatste rit gaat tussen de Russin Olga Fatkoelina en Andzelika Wojcik uit Polen.