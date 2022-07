Atletico Madrid brengt Ten Hag eerste verlies met United toe

De ingevallen Portugese aanvaller Joao Felix maakte vlak voor tijd het enige doelpunt in het Ullevaal Stadion in de Noorse hoofdstad. Kort daarna werd middenvelder Fred van Manchester United met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Debuut Eriksen

Christian Eriksen maakte als invaller zijn officieuze debuut voor de ploeg van Ten Hag. De Deense oud-Ajacied kwam samen met Donny van de Beek zo’n twintig minuten voor tijd in de ploeg. Tyrell Malacia, overgekomen van Feyenoord, had een basisplaats. Lisandro Martinez bleef op de bank. De Argentijnse verdediger, die eerder in de week zijn transfer van Ajax naar United afrondde, krijgt volgens Ten Hag zondag wel wat speeltijd in de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano op Old Trafford.

De ploeg van de Nederlandse trainer start de Engelse competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.