Balende Sven Kramer weigert te capituleren: ’Nog altijd wat moois mogelijk’

Antoinette de Jong ’op haar sloffen’ naar WK

Antoinette de Jong was zaterdagmorgen wel blij dat ze lekker in d’r eentje haar kerstontbijt kon nuttigen. Want ze had, enkele uren voor haar eerste optreden tijdens het WK-kwalificatietoernooi, even totaal geen behoefte aan andere mensen of gezelligheid aan tafel. De cocon waarin ze kroop, betaalde...