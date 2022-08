Elftal van de Week: ’Zou mij niks verbazen als topclubs hem proberen los te weken’

Doel

„Lars Unnerstall is een topkeeper bij FC Twente, die eigenlijk nog een trede hoger kan spelen”, aldus de voormalig speler van onder meer Paris Saint-Germain. „Die jongens van Volendam kregen de bal er maar niet in met de reddingen die hij verrichtte, op die ene keer na (1-0, red.)”

Defensie

„Milan van Ewijk van SC Heerenveen heeft zo’n power en wil altijd zo graag. Als hij een kansje ziet zich naar voren toe in te zetten, dan is ’ie weg, hè. Dan maakt hij die meters, maar hij maakt ze net zo goed weer achteruit. Zijn goal was natuurlijk geweldig, de volley voor de uiteindelijk beslissende 2-0.”

„Edson Alvarez van Ajax is voor mij de man van de week. Hij stak er wat mij betreft ver bovenuit tegen FC Utrecht, met de rust die hij uitstraalt. Hij heeft al een basis die enorm goed is geworden bij Ajax, maar kan nog steeds doorgroeien. Het zou mij niks verbazen als topclubs in het buitenland nog zullen proberen hem los te weken in de laatste dagen voor de transferdeadline.”

Edson Alvarez verslaat Bas Dost in de lucht. De Ajacied speelt een puike wedstrijd tegen FC Utrecht en verdient een plek in het elftal van de week. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

„David Hancko maakte een uitstekende entree bij Feyenoord. Sommige jongens hebben geen kostuum nodig om ergens direct goed voor de dag te komen. Je ziet aan alles dat hij de klasse heeft. Hij is een vrij stevige jongen en straalt echt wat uit. Voor een verdediger heeft hij een enorme aanvallende drive, waar ook de assist uit voortkwam. Als hij gaat lopen, dan valt hij niet meer stil. Dat wordt echt een aanwinst voor Feyenoord.”

„Ik moet een beetje puzzelen qua posities, dus vandaar dat ook middenvelder Laros Duarte van FC Groningen niet op zijn gebruikelijke plek in het elftal staat, maar hij verdient het. Hij maakte de winnende met een flair van: ik ga hem maken. Hij is een jongen die altijd in beweging is, heeft power en is vrij compleet. Groningen kan blij met hem zijn.”

Middenveld

„Ibrahim Sangaré is echt een beest bij PSV. Wat een kerel. Hij hoeft eigenlijk niet te springen om ook nog eens door de lucht de baas te zijn. Hij straalt power uit en was met zijn twee goals ook nog eens beslissend. PSV mag in de handen knijpen dat hij binnenboord blijft.”

„Joey Veerman van PSV heeft zoveel klasse, dat zag je ook weer bij de eerste goal. Iedere echt goede speler heeft een bepaald trekje dat aan hem kleeft en bij hem is het dat hij soms wat kan zeuren. Dat moet minder. Hij kan heel groot worden en soms zie je in hem al een international.”

„Amin Sarr van SC Heerenveen, dat is iedere minuut genieten. Zoveel kracht, zo’n spierbundel. Hij verliest daardoor niet eens zijn snelheid, maar die componenten smelten bij hem perfect samen. Een speler voor de toekomst, die kan doorgroeien en anderen echt beter laat spelen.”

Aanval

„Daarmee komen we bij Sydney van Hooijdonk, met wie Sarr een gouden koppel vormt. Ik heb hem nog met NAC tegen de beloftes van Roda JC zien spelen en toen zag je al die enorme drive die hij heeft. Daardoor wist hij zich op jonge leeftijd al door een minder moment in zijn carrière te knokken (bij NAC en Bologna, red.). In zijn kop zit het heel goed, de passie straalt ervan af.”

"In zijn kop zit het heel goed, de passie straalt er vanaf"

„Santiago Gimenez van Feyenoord krijgt de voorkeur boven Tobias Lauritsen van Sparta, omdat ik in die ene actie waaruit hij scoorde al het gevoel had dat die jongen er komt. Hij gaat veel scoren. Hij gaat groeien en dit wordt een gouden spits voor Feyenoord. In de loopactie en de rust bij het afwerken zag je de kwaliteit. Lauritsen is bij Sparta een goudvink die op de goede plaats weet te staan en enorm krachtig is. Daar kan Sparta nog veel plezier aan beleven.”

„Cody Gakpo van PSV werd eruit gehaald tegen Excelsior, anders had hij er bij wijze van spreken acht gemaakt. Hij kan zó makkelijk voetballen, goh. Geef hem een centimeter en hij pakt een meter. Hij heeft alles wat hem tot een topper kan maken. Hij is nog altijd jong, kan nog steeds doorgroeien bij PSV. Als hij een transfer maakt naar Manchester United bijvoorbeeld, dan ligt de lat op zijn hoogst. De Engelse stijl zal in het begin wennen zijn, maar hij heeft fysiek ook nog eens alles zich aan te passen.”