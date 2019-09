EK-kwalificatie: Denemarken verzuimt koppositie te pakken

Ex-Ajacied Kasper Dolberg had bij Denemarken een basisplaats, maar kon het verschil niet maken. Hij werd in de 67e minuut gewisseld voor Christian Gytkjaer, die met een schot op de lat dicht bij de winnende treffer was. Lasse Schöne, die vorig seizoen eveneens nog bij Ajax onder contract stond, mocht in de 73e minuut invallen.

Denemarken won donderdag nog met 6-0 van Gibraltar. Ierland leidt in groep D met elf punten, gevolgd door Denemarken (negen punten) en Zwitserland (acht punten, met een wedstrijd minder gespeeld). De Zwitsers versloegen zondag Gibraltar met 4-0.