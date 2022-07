Premium Het beste van De Telegraaf

’We denken nog niet aan Parijs’ Jumbo-Visma en Vingegaard zijn nog niet verlost van herrezen Pogacar

Door Hans Ruggenberg

Tadej Pogacar probeerde van alles, maar Jonas Vingegaard gaf geen krimp. Ⓒ ANP/HH

ALPE D’HUEZ - Hoewel Jumbo-Visma de touwtjes strak in handen heeft, is diens geletruidrager Jonas Vingegaard nog niet verlost van Tadej Pogacar. Op de iconische Alpe d’Huez kwamen de meeste favorieten gezamenlijk over de finish. Waar Pogi een dag eerder door het ijs zakte, deed hij een paar furieuze aanvallen om de gele trui weer in zijn bezit te krijgen. Na zijn inzinking van woensdag op de Col du Granon, was de grote vraag of hij in een nog zwaardere bergproef hersteld zou zijn? Het antwoord was ja, al waren er twee belangrijke verschillen.