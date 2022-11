Manchester United reageert pas op Cristiano Ronaldo als ’alle feiten’ er zijn

Engelse media hebben het over een boete van zeker 1 miljoen euro die de 37-jarige Ronaldo zou krijgen voor zijn uitlatingen ten koste van zijn trainer Erik ten Hag en de rest van de club. Over zo’n sanctie zegt United niets in zijn korte eerste reactie. Het volledige interview met Ronaldo wordt pas later de week uitgezonden op TalkTV, maar The Sun pakte zondag al uit met het gesprek.

Ronaldo zegt in het tv-programma Piers Morgan Uncensored zich verraden te voelen door United en door Ten Hag. „Het voelt alsof de club van me af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere mannen met macht binnen de club. Ik voel dat ze mij niet willen hier en dat merkte ik vorig seizoen al. Het voelt alsof ik het zwarte schaap ben, oftewel de speler op wie ze alle problemen kunnen afschuiven”, aldus de Portugese aanvaller over zijn situatie bij de Engelse club.

Ronaldo naar WK

Ronaldo gaat nu met Portugal naar het WK in Qatar. Hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen in Manchester.