Davy Klaassen: ’Die kans van mij had erin gemoeten’

„Je zag dat zij niet kwamen om kansen te creëeren. Dan weet je dat je zelf niet veel kansen krijgt en de mogelijkheden díe je krijgt, die moeten er dan in”, zei de middenvelder tegen SBS6.

„En die van mij zeker”, zei Klaassen over zijn grote kans, die hij halverwege de tweede helft kreeg op aangeven van Jurgen Ekkelenkamp. „Na de invalbeurten van Jurgen en Klaas-Jan Huntelaar zag je dat we wel meer creëerden. Het was zaak om niet ons hoofd te verliezen en kamikazevoetbal te gaan spelen. Dat deden we ook niet, maar daardoor kregen we ook niet veel kansen meer. Na de rode kaart van Ryan Gravenberch werd het te lastig.”

Klaassen is met Ajax na de winterstop terug te zien in de Europa League.

