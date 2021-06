Sport Kort: 10.000 vrijwilligers voor Olympische Spelen nemen ontslag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Olympische Spelen: 10.000 vrijwilligers voor Olympische Spelen nemen ontslag

12.52 uur: Van de 80.000 vrijwilligers die actief zouden zijn bij de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen van Tokio in de komende zomer hebben er 10.000 ontslag genomen. Dat heeft het Japanse televisiestation NHK laten weten. De omroep baseert zich daarbij op uitspraken van leden van het plaatselijke organisatiecomité.

Vermoedelijk heeft de leegloop te maken met zorgen over de verspreiding van het coronavirus. Meerdere peilingen hebben inmiddels uitgewezen dat een merendeel van de bevolking het op dit moment niet zit zitten dat het evenement in het land wordt gehouden. Ook enkele vooraanstaande medici lieten zich in die richting uit.

Zowel de Japanse regering als het Internationaal Olympisch Comité heeft meerdere keren laten weten dat het doorgaan van de Olympische Spelen niet ter discussie staat. Het evenement werd in 2020 vanwege de pandemie een jaar uitgesteld.

Voetbal: Schuurs en Malacia bij laatste training voor halve finale EK

11.44 uur: Perr Schuurs en Tyrell Malacia lijken donderdag gewoon mee te kunnen spelen in de halve finale van het Europees kampioenschap van Jong Oranje tegen Jong Duitsland. Beide verdedigers trainden woensdag op het veld van de voormalige profclub BVSC Boedapest mee met de rest van de groep.

Schuurs hield aan de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Frankrijk een blaar aan de grote teen van zijn linkervoet over. De Ajacied liet zich dinsdag behandelen en bekeek de training toen vanaf de zijkant van het veld. Ook woensdag heeft Schuurs nog last. Voor het begin van de oefensessie liet hij in de dug-out door een lid van de medische staf nog even naar zijn voet kijken. Daarna sloot hij aan bij de warming-up.

Linksback Malacia moest zich in de slotfase tegen Frankrijk laten vervangen wegens een blessure. Bondscoach Erwin van de Looi zei dinsdag al ervan uit te gaan dat Malacia op tijd fit zou zijn voor de confrontatie met de Duitsers. De Feyenoorder kreeg tegen Frankrijk de voorkeur boven Mitchel Bakker, die eind maart tijdens de groepsfase nog basisspeler was.

De halve finale tussen Jong Oranje en Jong Duitsland is donderdag in Szekesfehervar, een stad op 65 kilometer afstand van Boedapest. Van de Looi gaf er de voorkeur aan te trainen op de vaste locatie van Jong Oranje bij BVSC en niet in het stadion waar de wedstrijd is.

Eind maart stonden de beloftenteams van Nederland en Duitsland in de groepsfase van het EK ook al tegenover elkaar. Dat duel, eveneens in Szekesfehervar, eindigde in 1-1. Jong Oranje won de afsluitende poulewedstrijd met 6-1 van Jong Hongarije en eindigde daardoor als eerste.

De andere halve finale gaat tussen Spanje en Portugal. De finale van het EK onder 21 is zondag in Ljubljana in Slovenië. Als Jong Oranje de eindstrijd haalt, traint de selectie vrijdag nog in Boedapest. Later die dag vliegt de ploeg dan naar Slovenië.

Atletiek: Kupers twijfelt over voortzetten loopbaan

11.11 uur: Thijmen Kupers komt dit jaar niet meer in wedstrijden uit. De specialist op de 800 meter kampt met aanhoudend blessureleed en gaat zich beraden over zijn toekomst. Dat meldt Kupers (29) op Instagram.

„Ik heb het steeds geprobeerd, maar mijn blessure weerhoudt me ervan klaar te zijn voor wat het beste seizoen ooit had moeten worden”, schrijft Kupers, die al jaren last heeft van gevoelige achillespezen. In maart nam hij nog wel deel aan de EK indoor, een toernooi waarop hij in 2015 met brons op de 800 meter zijn grootste succes behaalde. Kupers strandde roemloos in de series.

„Ik zal dit jaar niet meer in wedstrijden uitkomen. Ik neem een pauze om na te denken. Ik houd van de sport, maar het eist zijn tol als alles wat je erin stopt niet in de buurt komt van wat je ervoor terugkrijgt”, aldus Kupers.

Veldrijden: Beloftenwereldkampioen veldrijden Ronhaar naar ploeg Nys

10.40 uur: De Nederlandse veldrijder Pim Ronhaar stapt over naar Baloise - Trek Lions, de ploeg van manager Sven Nys. De wereldkampioen bij de beloften komt over van Pauwels Sauzen-Bingoal. Ronhaar tekent een contract voor drie jaar en debuteert zaterdag in Dwars door het Hageland op de weg voor zijn nieuwe werkgever.

Ronhaar (19) veroverde in januari in Oostende als tweedejaars belofte de wereldtitel. „Ik kijk ernaar uit om me bij deze rennersgroep te voegen. Het teamverband geeft me hier een heel goed gevoel. Iedereen lijkt hier goed op elkaar ingespeeld. Dat is voor mij heel belangrijk. De ploeg boekt bovendien goede resultaten”, aldus Ronhaar, die afgelopen seizoen wegens het ontbreken van beloftencrossen door de coronacrisis vaak tussen de eliterenners reed. „Ik hoop dat ik komende winter beloftenwedstrijden in de regenboogtrui kan afwerken, in combinatie met een aantal elitewedstrijden.”

Ronhaar zal op de weg in juni ook in de Baloise Belgium Tour uitkomen.

Voetbal: Spelersvakbond ’zeer bezorgd’ over Copa América in Brazilië

10.20 uur: De wereldwijde vakbond van profvoetballers FIFPro is zeer bezorgd over het gegeven dat het toernooi om de Copa América binnenkort in Brazilië wordt gehouden. Het land is zwaar getroffen door de coronapandemie, die nog steeds bij lange na niet onder controle is. De FIFPro vreest voor de gezondheid van de betrokkenen.

„De situatie in het land is alarmerend”, aldus de organisatie van de voetballers. „Daar komt nog eens bij dat er maar heel weinig tijd is om alles goed te regelen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van spelers, staf, maar ook van de inwoners van het land. We vragen om strenge maatregelen die de veiligheid van iedereen kunnen garanderen.”

Ook vraagt de FIFPro de spelers alle vrijheid te geven om af te zien van deelname. „Als ze hun gezondheid en die van hun familie belangrijker vinden mag dat geen schorsing of andere sancties tot gevolg hebben.”

Argentinië zag onlangs af van het evenement, vanwege de situatie rond het coronavirus. Eerder was Colombia al afgehaakt wegen de politieke instabiliteit. Het toernooi vindt plaats van 13 juni tot 10 juli.

Basketbal: LA Lakers in problemen na nederlaag

07.42 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de eerste ronde van de play-offs van de Amerikaanse profcompetitie NBA opnieuw een nederlaag geleden. De titelverdediger verloor van Phoenix Suns, 85-115. De Suns leiden daardoor in de stand met 3-2 en hebben nog een overwinning nodig om het seizoen van de Lakers vroegtijdig te beëindigen.

Devin Booker was goed voor 30 punten, 7 rebounds en 5 assists bij Phoenix Suns. Sterspeler Lebron James tekende voor 24 punten bij de Lakers, en had ook nog eens 7 assist en 5 rebounds. Bij de kampioen ontbrak Anthony Davis vanwege een blessure.

James had geen excuus voor het tegenvallende optreden van zijn formatie. „We hebben een pak slaag gekregen”, aldus de vedette. „Veel meer kan ik er niet over zeggen. We zullen iets heel anders moeten laten zien in het volgende duel, anders is het gedaan met ons. Daar moeten we heel snel en heel goed over nadenken, want veel tijd hebben we niet. Aan de andere kant weet ik dat we veel beter kunnen en dat we energie halen uit tegenslagen. We hebben het nog niet opgegeven.”

Donderdag (plaatselijke tijd) is het volgende, mogelijk beslissende duel.