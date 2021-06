Sport Kort: Lebron James met Lakers op rand van uitschakeling in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: LA Lakers in problemen na nederlaag

07.42 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de eerste ronde van de play-offs van de Amerikaanse profcompetitie NBA opnieuw een nederlaag geleden. De titelverdediger verloor van Phoenix Suns, 85-115. De Suns leiden daardoor in de stand met 3-2 en hebben nog een overwinning nodig om het seizoen van de Lakers vroegtijdig te beëindigen.

Devin Booker was goed voor 30 punten, 7 rebounds en 5 assists bij Phoenix Suns. Sterspeler Lebron James tekende voor 24 punten bij de Lakers, en had ook nog eens 7 assist en 5 rebounds. Bij de kampioen ontbrak Anthony Davis vanwege een blessure.

James had geen excuus voor het tegenvallende optreden van zijn formatie. „We hebben een pak slaag gekregen”, aldus de vedette. „Veel meer kan ik er niet over zeggen. We zullen iets heel anders moeten laten zien in het volgende duel, anders is het gedaan met ons. Daar moeten we heel snel en heel goed over nadenken, want veel tijd hebben we niet. Aan de andere kant weet ik dat we veel beter kunnen en dat we energie halen uit tegenslagen. We hebben het nog niet opgegeven.”

Donderdag (plaatselijke tijd) is het volgende, mogelijk beslissende duel.