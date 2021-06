Sport Kort: Tegenvaller voor concurrent Mathieu van der Poel in aanloop naar Tokio

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Geen Ronde van Zwitserland voor Pidcock door sleutelbeenbreuk

20.07 uur: Tom Pidcock heeft bij een val tijdens een trainingsritje in Andorra een sleutelbeen gebroken. De 21-jarige Brit van Ineos Grenadiers kan daardoor niet meedoen aan de Ronde van Zwitserland, die zondag begint en een week duurt. Pidcock is woensdag geopereerd in het ziekenhuis van Girona.

„Het gaat goed met Tom, hij focust zich nu op zijn revalidatie”, zegt coach Kurt Bogaerts. „Hij wil de training zo snel mogelijk hervatten en zich voorbereiden op de rest van het seizoen.”

Pidcock is in het veldrijden een van de concurrenten van Mathieu van der Poel. Hij presteert daarnaast ook sterk op de weg. Zo won Pidcock in april de Brabantse Pijl en eindigde hij in de Amstel Gold Race als tweede. Hij werd in de Nederlandse klassieker met miniem verschil geklopt door de Belg Wout van Aert.

Net als Van der Poel wil Pidcock op de Olympische Spelen op de mountainbike voor goud gaan. De Brit won ruim twee weken geleden de wereldbekerwedstrijd in Tsjechië, ruim voor zijn Nederlandse rivaal.

Nederlandse gemengde handboogteams buiten medailles bij EK

18.59 uur: Nederland heeft tijdens de EK handboogschieten in Antalya naast de medailles gegrepen bij de gemengde teams op de onderdelen recurve en compound. In de olympische recurvediscipline werd het duo Steve Wijler/Gabriela Schloesser in de achtste finales verrassend verslagen door Oostenrijk: 5-1 (40-38, 36-34, 36-36). Een door de wind gevangen pijl in de 5 brak het duo op.

Bondscoach Ron van der Hoff reageerde teleurgesteld. „Oostenrijk was onverwacht goed en schoot ver boven hun normale niveau. De eerste ronde was 40-38. Waar je dan vaak 2-0 voorstaat, was het nu 2-0 achter. In de tweede ronde draait de wind net voor een schot, dat daardoor in de 5 valt. Eigenlijk maar één ’foutje’ tegen een te sterk Oostenrijk.”

Het compoundteam, bestaande uit Sanne de Laat/Mike Schloesser, verloor in de kwartfinales na een shoot-off van Estland. Laura van der Winkel bereikte bij haar EK-debuut de derde ronde op het olympische onderdeel recurve. Ze treedt donderdag aan tegen de Duitse Michelle Kroppen. Gabriella Schloesser heeft zich rechtstreeks geplaatst voor de derde ronde.

Bij de mannen ging Rick van der Ven in de tweede ronde van het recurve onderuit. Steve Wijler en Sjef van den Berg hoefden woensdag niet in actie te komen. Zij hadden zich via de kwalificaties rechtstreeks gevoegd bij de laatste 32.

Sporters kunnen coronavaccin voor Spelen halen in Qatar en Rwanda

18.54 uur: Sporters die meedoen aan de Olympische of Paralympische Spelen en in hun land niet de mogelijkheid hebben om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, kunnen een prik halen in Qatar of Rwanda. De sporters krijgen dan het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) sloot een maand geleden een deal met die twee bedrijven voor de levering van vaccins aan Tokio-gangers.

Het gaat volgens het IOC om „een paar landen” waar sporters nog niet in aanmerking komen voor vaccinatie. Het olympisch comité wil de betreffende sporters helpen om naar Doha (Qatar) of Kigali (Rwanda) te reizen.

Volgens het IOC is inmiddels ongeveer driekwart van de sporters die gaan meedoen aan de Olympische of Paralympische Spelen gevaccineerd. Het IOC hoopt dat uiteindelijk ruim 80 procent van de deelnemers gevaccineerd naar Tokio gaat. De Spelen beginnen op 23 juli.

Wielersport: Lars Boom al weer weg bij Liv Racing

17.00 uur: Lars Boom werkt niet langer als ploegleider bij vrouwenwielerploeg Liv Racing. De oud-renner was bezig aan zijn eerste jaar bij de ploeg in die functie nadat hij vorig jaar al als prestatiemanager was toegevoegd aan de staf. Boom had bij de ploegleiding aangegeven voor volgend jaar een aanbod van een andere ploeg te willen accepteren. Daarop besloot teammanager Eric van den Boom de samenwerking met de Brabander per direct te beëindigen.

„We hoopten met Lars dit jaar met de ploeg een nieuwe weg in te slaan en met nieuw elan in het peloton te verschijnen”, licht Van den Boom toe. De aankondiging van Boom volgend seizoen bij een ander team te willen werken kwam onverwacht. „We hebben daarop besloten dat het beter is onmiddellijk te stoppen. Met het team zijn we al volop bezig met 2022. We wensen Lars veel succes met zijn volgende uitdaging”, aldus Van den Boom.

Zwemmen: Jacco Verhaeren directeur Franse zwembond

16.57 uur: Jacco Verhaeren gaat na de Olympische Spelen van Tokio aan de slag als directeur van de Franse zwembond. De 52-jarige Brabander krijgt de leiding over de Franse zwemploeg en de openwaterzwemmers en gaat vooral de coaches aansturen. Verhaeren werkt nu voor de Duitse bond, waar hij in januari een contract voor een half jaar ondertekende.

Frankrijk huisvest in 2024 de Olympische Spelen. „Het is een enorm voorrecht om in een land te gaan werken waar de volgende Spelen worden gehouden”, zegt Verhaeren. „Zulke kansen krijg je niet vaak in een olympische sport. Deze kans omarm ik. Natuurlijk zullen er druk, verwachtingen en uitdagingen bij komen kijken, maar dat hoort erbij.”

Verhaeren begeleidde in Nederland de zwemgrootheden Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo naar hun olympische titels.

Wielrennen: Belgisch kampioene Kopecky naar wielerploeg SD Worx

16.15 uur: De Belgische wielrenster Lotte Kopecky rijdt komend seizoen voor de Nederlandse ploeg SD Worx. De nationaal kampioene van haar land tekende een contract voor drie jaar bij de opvolger van het jarenlang dominerende Boels-Dolmans.

„Het is voor mij een enorme uitdaging om uit te komen voor de ploeg die vrijwel alle wedstrijden domineert”, gaf de 25-jarige Kopecky aan.

Sportief manager Danny Stam had haar al enige tijd op het oog. „Je ziet dat Lotte de afgelopen jaren behoorlijke stappen heeft gezet”, meldde Stam. „Ze is een allroundster die steeds zwaardere wedstrijden aankan. Zo maakte ze afgelopen voorjaar ook indruk op mij in de Strade Bianche, waar ze wegviel door een lekke band op een zeer slecht moment. Ik denk dat Lotte zich in ons team nog verder kan ontwikkelen.”

Kopecky rijdt dit jaar nog bij Team Liv Racing.

Boksen: Fontijn en Lacruz nog één zege van olympisch ticket

15.32 uur: De Nederlandse amateurboksers Nouchka Fontijn en Enrico Lacruz zijn dicht bij een olympisch ticket voor de Zomerspelen in Tokio.

Beiden komen in actie bij de laatste fase van het Europees kwalificatietoernooi in Parijs, dat vrijdag begint. Voor zowel Fontijn (-75 kg) als voor Lacruz (-63 kg) volstaat één overwinning in de Franse hoofdstad.

Fontijn verkeerde lange tijd in de veronderstelling dat ze in Parijs twee partijen moest winnen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Japan. Haar eerste tegenstander, de Griekse Kyriaki Aslanidi, heeft zich echter teruggetrokken. Daardoor heeft de als tweede geplaatste Fontijn een vrije doortocht naar de kwartfinales gekregen.

Lacruz behaalde in maart vorig jaar in Londen al zijn eerste overwinning in het olympisch kwalificatietoernooi. Dat evenement werd daarna abrupt afgebroken vanwege het oprukkende coronavirus. Lacruz moet in Parijs de Albaniër Rexhildo Zeneli verslaan om een olympisch startbewijs veilig te stellen.

Voetbal: Schuurs en Malacia bij laatste training voor halve finale EK

11.44 uur: Perr Schuurs en Tyrell Malacia lijken donderdag gewoon mee te kunnen spelen in de halve finale van het Europees kampioenschap van Jong Oranje tegen Jong Duitsland. Beide verdedigers trainden woensdag op het veld van de voormalige profclub BVSC Boedapest mee met de rest van de groep.

Schuurs hield aan de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Frankrijk een blaar aan de grote teen van zijn linkervoet over. De Ajacied liet zich dinsdag behandelen en bekeek de training toen vanaf de zijkant van het veld. Ook woensdag heeft Schuurs nog last. Voor het begin van de oefensessie liet hij in de dug-out door een lid van de medische staf nog even naar zijn voet kijken. Daarna sloot hij aan bij de warming-up.

Linksback Malacia moest zich in de slotfase tegen Frankrijk laten vervangen wegens een blessure. Bondscoach Erwin van de Looi zei dinsdag al ervan uit te gaan dat Malacia op tijd fit zou zijn voor de confrontatie met de Duitsers. De Feyenoorder kreeg tegen Frankrijk de voorkeur boven Mitchel Bakker, die eind maart tijdens de groepsfase nog basisspeler was.

De halve finale tussen Jong Oranje en Jong Duitsland is donderdag in Szekesfehervar, een stad op 65 kilometer afstand van Boedapest. Van de Looi gaf er de voorkeur aan te trainen op de vaste locatie van Jong Oranje bij BVSC en niet in het stadion waar de wedstrijd is.

Eind maart stonden de beloftenteams van Nederland en Duitsland in de groepsfase van het EK ook al tegenover elkaar. Dat duel, eveneens in Szekesfehervar, eindigde in 1-1. Jong Oranje won de afsluitende poulewedstrijd met 6-1 van Jong Hongarije en eindigde daardoor als eerste.

De andere halve finale gaat tussen Spanje en Portugal. De finale van het EK onder 21 is zondag in Ljubljana in Slovenië. Als Jong Oranje de eindstrijd haalt, traint de selectie vrijdag nog in Boedapest. Later die dag vliegt de ploeg dan naar Slovenië.

Atletiek: Kupers twijfelt over voortzetten loopbaan

11.11 uur: Thijmen Kupers komt dit jaar niet meer in wedstrijden uit. De specialist op de 800 meter kampt met aanhoudend blessureleed en gaat zich beraden over zijn toekomst. Dat meldt Kupers (29) op Instagram.

„Ik heb het steeds geprobeerd, maar mijn blessure weerhoudt me ervan klaar te zijn voor wat het beste seizoen ooit had moeten worden”, schrijft Kupers, die al jaren last heeft van gevoelige achillespezen. In maart nam hij nog wel deel aan de EK indoor, een toernooi waarop hij in 2015 met brons op de 800 meter zijn grootste succes behaalde. Kupers strandde roemloos in de series.

„Ik zal dit jaar niet meer in wedstrijden uitkomen. Ik neem een pauze om na te denken. Ik houd van de sport, maar het eist zijn tol als alles wat je erin stopt niet in de buurt komt van wat je ervoor terugkrijgt”, aldus Kupers.

Veldrijden: Beloftenwereldkampioen veldrijden Ronhaar naar ploeg Nys

10.40 uur: De Nederlandse veldrijder Pim Ronhaar stapt over naar Baloise - Trek Lions, de ploeg van manager Sven Nys. De wereldkampioen bij de beloften komt over van Pauwels Sauzen-Bingoal. Ronhaar tekent een contract voor drie jaar en debuteert zaterdag in Dwars door het Hageland op de weg voor zijn nieuwe werkgever.

Ronhaar (19) veroverde in januari in Oostende als tweedejaars belofte de wereldtitel. „Ik kijk ernaar uit om me bij deze rennersgroep te voegen. Het teamverband geeft me hier een heel goed gevoel. Iedereen lijkt hier goed op elkaar ingespeeld. Dat is voor mij heel belangrijk. De ploeg boekt bovendien goede resultaten”, aldus Ronhaar, die afgelopen seizoen wegens het ontbreken van beloftencrossen door de coronacrisis vaak tussen de eliterenners reed. „Ik hoop dat ik komende winter beloftenwedstrijden in de regenboogtrui kan afwerken, in combinatie met een aantal elitewedstrijden.”

Ronhaar zal op de weg in juni ook in de Baloise Belgium Tour uitkomen.

Voetbal: Spelersvakbond ’zeer bezorgd’ over Copa América in Brazilië

10.20 uur: De wereldwijde vakbond van profvoetballers FIFPro is zeer bezorgd over het gegeven dat het toernooi om de Copa América binnenkort in Brazilië wordt gehouden. Het land is zwaar getroffen door de coronapandemie, die nog steeds bij lange na niet onder controle is. De FIFPro vreest voor de gezondheid van de betrokkenen.

„De situatie in het land is alarmerend”, aldus de organisatie van de voetballers. „Daar komt nog eens bij dat er maar heel weinig tijd is om alles goed te regelen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van spelers, staf, maar ook van de inwoners van het land. We vragen om strenge maatregelen die de veiligheid van iedereen kunnen garanderen.”

Ook vraagt de FIFPro de spelers alle vrijheid te geven om af te zien van deelname. „Als ze hun gezondheid en die van hun familie belangrijker vinden mag dat geen schorsing of andere sancties tot gevolg hebben.”

Argentinië zag onlangs af van het evenement, vanwege de situatie rond het coronavirus. Eerder was Colombia al afgehaakt wegen de politieke instabiliteit. Het toernooi vindt plaats van 13 juni tot 10 juli.

Basketbal: LA Lakers in problemen na nederlaag

07.42 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de eerste ronde van de play-offs van de Amerikaanse profcompetitie NBA opnieuw een nederlaag geleden. De titelverdediger verloor van Phoenix Suns, 85-115. De Suns leiden daardoor in de stand met 3-2 en hebben nog een overwinning nodig om het seizoen van de Lakers vroegtijdig te beëindigen.

Devin Booker was goed voor 30 punten, 7 rebounds en 5 assists bij Phoenix Suns. Sterspeler Lebron James tekende voor 24 punten bij de Lakers, en had ook nog eens 7 assist en 5 rebounds. Bij de kampioen ontbrak Anthony Davis vanwege een blessure.

James had geen excuus voor het tegenvallende optreden van zijn formatie. „We hebben een pak slaag gekregen”, aldus de vedette. „Veel meer kan ik er niet over zeggen. We zullen iets heel anders moeten laten zien in het volgende duel, anders is het gedaan met ons. Daar moeten we heel snel en heel goed over nadenken, want veel tijd hebben we niet. Aan de andere kant weet ik dat we veel beter kunnen en dat we energie halen uit tegenslagen. We hebben het nog niet opgegeven.”

Donderdag (plaatselijke tijd) is het volgende, mogelijk beslissende duel.