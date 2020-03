City-Real en Juve-Lyon uitgesteld in Champions League

Dat meldt de Europese voetbalbond UEFA donderdagmiddag. De selectie van Real Madrid zit momenteel in quarantaine, omdat een speler van de basketbalafdeling van de club besmet is met het coronavirus. Daardoor kan het duel van dinsdag niet doorgaan.

Alle competitiewedstrijden in de komende twee speelronden in Spanje waren ook al afgelast. Bij Juventus werd bij verdediger Daniele Rugani een besmetting met het nieuwe coronavirus geconstateerd. In de Italiaanse competitie wordt zeker tot 3 april niet gevoetbald vanwege het virus.