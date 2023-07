Veelbesproken belasting definitief: ’funtax’ op kaartjes Grand Prix in Zandvoort

Het voorstel van het college werd dinsdag aangenomen in de raad, hoewel de partijen Zee, D66 en GroenLinks tegen waren. Het college stelt dat de gemeente jaarlijks bijna acht ton aan extra kosten maakt vanwege de Formule 1-race. Toeschouwers betalen van volgend jaar daarop een vermakelijkheidsbelasting van 3 euro per kaartje.

Net als een aantal partijen vond ook de Dutch Grand Prix-leiding de vermakelijkheidsretributie niet terecht, omdat de gemeente en de hele omgeving jaarlijks tientallen miljoenen opstrijkt door de terugkeer van de Formule 1. De edities in 2021 en 2022 waren zeer succesvol en Zandvoort wordt door Formule 1-baas Stefano Domenicali genoemd als de nieuwe maatstaf voor andere, geïnteresseerde partijen die een Grand Prix willen organiseren.

De ’funtax’, zoals het hier en daar wordt genoemd, geldt in de gemeente Zandvoort alleen voor evenementen die meer dan 10.000 bezoekers op een dag trekken. Dat komt neer op alleen een toeslag voor de Grand Prix en de Historische Grand Prix op Circuit Zandvoort.

„We gaan er niet over en hebben er niets over te zeggen, dus als die belasting wordt ingevoerd, hebben we dat te slikken”, zei circuitdirecteur Robert van Overdijk vorige maand. „Wij zijn het er niet mee eens, want we vinden dat we juist heel veel geld komen ’brengen’ met dit evenement en daar kan de gemeente nog jaren op teren.”