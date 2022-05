Wittebroodsweken Bergsma bij Jumbo-Visma: ’Heel anders dan ik was gewend’

„Ik ben vrij laat teruggekomen uit Amerika, waar ik vier weken op vakantie was met mijn gezin”, vertelt Bergsma, die getrouwd is met ex-topschaatsster Heather Richardson (33) en twee kinderen heeft: Brent (3) en Barbara Jean (1). „Het is bij Jumbo-Visma heel anders dan ik gewend was. Allereerst is de organisatie veel groter en heel professioneel. Daarnaast zit ik nu ook veel meer op de fiets dan voorheen. Aan dat soort inspanningen moet mijn lichaam wel even wennen. Maar bovenal is het hartstikke leuk. Ik heb heel veel zin in het komende seizoen.”

Hij gaat het langebaanschaatsen als vanouds combineren met marathons. „Hoeveel marathons het precies gaan worden, weten we nu nog niet. We zijn eerst nog volop aan het testen en trainen. Beter worden is mijn eerste doel. Want als ik beter rijd dan vorig jaar, gaat dat normaal gesproken gepaard met mooie resultaten.”

Klik op onderstaande link voor het volledige interview met Jorrit Bergsma: