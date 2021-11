Max Verstappen spreekt niet over makkelijkste, maar wel over ‘fijnste jaar’

Maar daar tegenover staat het feit dat hij voor het eerst sinds dag één een competitieve auto tot zijn beschikking heeft en de Honda-motor vooralsnog erg betrouwbaar is.

,,Ik wil niet zeggen dat dit het makkelijkste jaar is, maar wel het fijnste”, stelt hij over zijn zevende Formule 1-seizoen. Het eerste verduidelijkt hij als volgt: ,,In de achterhoede maakt het niet uit als je een foutje maakt of spint. Als je vooraan meedoet wordt overal een verhaal van gemaakt, daar kijkt iedereen naar je. Dus in dat opzicht is het niet het makkelijkst.”