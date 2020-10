Gian Piero Gasperini onder de indruk van Ajax

Atalanta-coach Gian Piero Gasperini. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Atalanta Bergamo-trainer Gian Piero Gasperini heeft in het voetbal een grote reputatie als intelligente strateeg. De 62-jarige Italiaanse voetbalprofessor is op zijn beurt onder de indruk van Ajax en de tactische intelligentie bij de Amsterdammers, die morgen in Bergamo het tweede groepsduel van de Champions League spelen. Het eerste groepsduel van Ajax leverde vorige week een 1-0 thuisnederlaag tegen Liverpool op.