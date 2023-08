Jumbo-Visma haalt veelzijdige Matteo Jorgenson: ’Een van beste renners van peloton’

Jorgenson is vier jaar prof en kan op nagenoeg alle terreinen uit de voeten. Hij eindigde dit jaar als vierde in de E3 Saxo Classic en werd negende in de Ronde van Vlaanderen. Hij liet zich ook zien in rittenkoersen, met een tweede plaats in de Ronde van Romandië en de achtste plaats in Parijs-Nice.

„We zijn heel blij dat hij voor ons gekozen heeft”, licht sportief directeur Merijn Zeeman de komst van Jorgenson toe. „De afgelopen seizoenen heeft hij zich heel goed ontwikkeld. Hij heeft op verschillende terreinen aangetoond dat hij tot de beste renners in het peloton hoort. We kijken ernaar uit om met hem te gaan samenwerken. Samen willen we nog beter worden.”

Jorgenson won begin dit jaar de Tour of Oman. „Deel uitmaken van een team dat op alle terreinen voor de overwinning rijdt, dat is waar ik het meeste naar uitkijk”, vertelt hij. „Of dat nu voor mezelf of een teamgenoot is, dat maakt voor mij niet uit. Strijden voor de winst, dat is wat mij motiveert. Veel renners die zich bij deze ploeg aansloten, zijn daarna beter gaan presteren. Dat zegt veel over een team. Ik wil het beste uit mezelf en mijn carrière halen en dat kan hier.”

DSM-wielrenner Vanhoucke per direct naar Lotto Dstny

Harm Vanhoucke verhuist per direct van DSM-Firmenich naar Lotto Dstny, de ploeg waar hij eerder tussen 2018 en 2022 voor reed. De 26-jarige Belgische klimmer tekende een contract tot eind volgend jaar bij de Belgische formatie.

Eerder op de dinsdag nam DSM afscheid van Vanhoucke omdat de ploeg en de renner van mening verschilden over de rol die de renner moest vervullen.

„We begrijpen dat Harm een afmaker wil zijn en voor zijn eigen prestaties wil gaan”, verklaarde teammanager Rudi Kemna van DSM. „Hoewel we niet langer geloven dat dit de juiste rol is voor Harm in het team, begrijpen we natuurlijk de positie van Harm en willen we hem hierin niet dwarsbomen. Daarom hebben we hem toegestaan om zijn carrière elders voort te zetten.” DSM versterkte zich voor volgend seizoen al met de Franse klimmer Warren Barguil en de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen.

„Ik heb hele goede herinneringen aan mijn periode bij deze ploeg”, zei Vanhoucke over zijn nieuwe avontuur bij Lotto Dstny. „Ik maak hier een nieuwe start en wil opnieuw de renner worden van voorheen. Ik wil mezelf tonen in kleinere rittenkoersen van een week, zoals de Sibiu Tour of de Deutschland Tour en mijn steentje bijdragen in het Ardense werk.”