Hamilton over Piquet en Ecclestone: ’Kan niet geloven wat ik allemaal heb gehoord’

En dát Hamilton te maken krijgt met racisme, is niets nieuws voor hem, zo stelt hij. „Kritiek en negativisme, daar heb ik al heel lang mee te maken. Maar het gaat mij niet om de uitspraak van één individu. Meer om het grote plaatje.”

De rel rond Piquet - die de toegang van de Formule 1-paddock is ontzegd - was nauwelijks voorbij, of er was alweer een volgende. Donderdag besloot ook voormalig Formule 1-president Bernie Ecclestone een duit in het zakje te doen en de invasie van Rusland in Oekraïne op de Britse televisie praktisch goed te praten. Sterker nog, hij zou ’een kogel vangen’ voor Vladimir Poetin.

Ten val brengen

Hamilton kan er niet bij dat een man als Ecclestone nog een podium krijgt. „Weer zo’n perfect voorbeeld van een geluid waar deze wereld helemaal geen behoefte aan heeft. We hoeven niet te horen hoe iemand gelooft in deze oorlog, het om het leven brengen van duizenden onschuldige mensen. Ik kan niet geloven wat ik allemaal heb gehoord.”

De Britse zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 vervolgt: „Ik denk dat er de laatste weken geen dag voorbij is gegaan, dat een ouder iemand uit de Formule 1 iets negatiefs over me heeft gezegd, me ten val heeft proberen te brengen. Waarom geven we ze steeds maar weer een platform? Ze gaan niet mee met hun tijd mee, willen blijkbaar niet eens veranderen. Het helpt gewoon niet als we dat geluid maar een podium blijven bieden.”