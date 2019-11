Verstappen: ‘Is dit nog wel normaal?’

,,Het lijkt wel of het elk jaar hobbeliger wordt. Er komt wel een punt dat we moeten denken: ‘Is dit nog wel normaal of moeten we hier iets aan doen?’ Maar iedereen heeft daar natuurlijk evenveel last van. Er zal vast naar worden gekeken. Gelukkig komen de meeste hobbels niet voor onder het remmen, maar er zitten wel een paar aparte stukken tussen”, aldus Verstappen, die in de eerste training de snelste tijd neerzette. In de tweede omloop waren alleen Lewis Hamilton en Charles Leclerc rapper.

De Limburger was al met al content over de trainingen. ,,Een goede start van het weekeinde. In de shortrun was de snelheid van de auto niet slecht. En in die tweede training had Hamilton een slipstream, dus ik denk niet dat het gat van drie tienden representatief is. We zitten er dichterbij. In de longruns (simulatie voor de race, red.) zaten we er wel iets vanaf. Daar hebben we dus nog wat werk te doen.”

