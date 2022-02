IOC wil geen sporters uit Rusland en Belarus bij wedstrijden

Premium Olympische Spelen

Anti-dopingbaas die Lance Armstrong ontmaskerde, fileert de Russen: ’Wéér de Spelen gekaapt’

Ze had de grote ster moeten worden in Peking, maar Kamila Valieva is al dagen vanwege een enorme dopingrel het middelpunt van deze Winterspelen. De 15-jarige kunstrijdster begint donderdag als topfavoriete aan de finale, nadat ze - ondanks de hel waar ze in beland is - met groots machtsvertoon de ko...