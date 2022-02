IOC wil geen sporters uit Rusland en Wit-Rusland bij wedstrijden

Mocht het vanwege juridische of praktische redenen niet meer lukken om sporters uit die landen te weren, wil het IOC in ieder geval dat sporters uit Rusland en Wit-Rudsland niet mogen deelnemen onder de vlag van hun land en alleen als neutrale sporter. Als dat in extreme omstandigheden, zoals tijdgebrek, ook niet mogelijk is, zou de organisatie van een evenement zelf moeten kijken wat passend is. Dat is vooral met het oog op de Paralympische Winterspelen, die op 4 maart beginnen in China.

Vorige week vroeg het IOC alle internationale sportbonden al om geen evenementen meer in die landen te houden vanwege de Russische inval in Oekraïne. Veel sportbonden hebben daar al gehoor aan gegeven. Het WK volleybal is in augustus en september voorlopig nog wel in Rusland. De Nederlandse volleyballers zullen daar niet heengaan.