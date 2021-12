’Max Verstappen kun je met Dusan Tadic vergelijken’

Ook in de voetbalwereld heeft iedereen het over de zinderende ontknoping in de Formule 1. Wordt het Max Verstappen of Lewis Hamilton? Driessen en Verweij voorspellen het ideale scenario, en weten wel welke speler je met Verstappen kunt vergelijken.

Er wordt uiteraard vooruitgekeken naar weer een mooi weekje Europees voetbal. Zouden alle clubs overwinteren? Vooral de prestaties van Vitesse vallen op. Driessen over de man achter het succes: Thomas Letsch.

Verweij heeft weer een update over de mogelijke transfer van Brian Brobbey naar Ajax, en wat zeggen de warme woorden van Hakim Ziyech over de Amsterdamse club?

Verder in Kick-off: Kick-off fan in Peru gespot, alles over de situatie van Memphis Depay en Frenkie de Jong bij FC Barcelona, en verdient Bryan Linssen een kans in Oranje?

