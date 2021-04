Ook dartlegende Phil Taylor (60) plant comeback

Zaterdag al maakte de zestienvoudig wereldkampioen bekend dat hij begin 2022 aan de eerste editie van het WK voor senioren zal deelnemen, zondag voegde hij eraan toe dat hij ook het UK Open, een major, wil spelen.

„Als ik op dat WK voor senioren in de buurt van mijn oude niveau kom, ben ik van plan om me voor de amateurkwalificaties van het UK Open in te schrijven”, verklaarde de 60-jarige Engelsman. „Ik ben benieuwd naar de reactie van mijn tegenstanders als ze zien wie ze geloot hebben. Dat wordt lachen.”

Oude zak

Voor The Power komt het WK voor senioren als een zegen. „Ik heb weer een doel in het leven. Na mijn afscheid in 2018 speelde ik nog veel demonstratietoernooien. Maar daar maakte corona dus een einde aan. Waar vroeger mijn dartboard hing, had ik een schilderij hangen en mijn oche lag ergens onder de bank, maar nu heb ik de pijltjes weer opgeraapt. Ik neem het doodserieus en ben volop aan het oefenen.”

„Niet dat ik in een depressie zat of zo, ik hield mezelf wel bezig, maar dat WK geeft me weer een echte reden om op te staan. Ik heb een nieuw doel, kan me ergens op focussen. Jimmy White (58) en Stephen Hendry (52) spelen nog altijd competitief snooker en in het golf zijn Tom Watson (71) en Ian Woosnam (63) nog actief op de senior tour. Waarom zou er dan geen senior dartscircuit mogen bestaan voor oude zakken als ik? Natuurlijk zijn er heel wat jonge spelers die het darts naar een hoger niveau getild hebben, maar sommige spelers van boven de vijftig zijn nog altijd wereldtop.”